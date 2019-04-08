132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

حرص المواطنون على التواجد بمنافذ مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية من رئيس الجمهورية ،وذلك من خلال طرحها بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين. وحصرت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان ) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية...

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