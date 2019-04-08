التضامن تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل

كتب مدحت وهبة

قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجارى للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، والتى كان من المقرر لها الانتهاء الأربعاء 10 من إبريل الجارى، تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم أن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجيج الفائز بتاشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات...