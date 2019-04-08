عز الدين إستقبلت وفد الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن الإسباني

استقبلت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النائب ​عناية عز الدين​ وفد الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن الاسباني الذي يزور ​لبنان​، بدعوة من الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن - فرع لبنان، الذي ترأسه السيدة كارمن زغيب.

واستمع الوفد الى نبذة عن مسيرة عز الدين المهنية والسياسية.

وتطرقت عز الدين إلى واقع المرأة السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي في لبنان، وعرضت لأبرز المشاريع والخطط الوطنية الآيلة الى تحسين وضع النساء بشكل عام ولاسيما على المستويين التشريعي والاقتصادي.

وأثنى الاتحاد على أعمال عز الدين وشكر لها استقبالها للوفد الاسباني في مكتبة البرلمان، فيما تمنى الوفد الاسباني للمرأة اللبنانية المزيد من التقدم.