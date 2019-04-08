جعجع يترأس الاجتماع الدوري لتكتل "الجمهورية القوية" في معراب

يعقد تكتل "​الجمهورية القوية​" في هذه الأثناء، اجتماعه الدوري، في معراب، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ وحضور نائب رئيس حزب "القوات" النائب ​جورج عدوان​ والنواب: ​ستريدا جعجع​، أنطوان حبشي، زياد حواط، جورج عقيص، وهبه قاطيشا، إيدي أبي اللمع، ​أنيس نصار​، ​عماد واكيم​، جان طالوزيان، ​جوزيف اسحق​، فادي سعد، ​شوقي الدكاش​ و​سيزار المعلوف​، الوزيران السابقان: ​جو سركيس​ وطوني كرم، النواب السابقون: ​فادي كرم​، طوني زهرا، إيلي كيروز، طوني أبي خاطر و​شانت جنجنيان​، الأمينة العامة د. ​شانتال سركيس​، رئيس جهاز "الإعلام والتواصل" ​شارل جبور​ وعضو "الهيئة التنفيذية" إيلي براغيد. فيما تغيب عن الإجتماع نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، الوزراء: ​كميل أبو سليمان​، ريشار قيوموجيان ومي الشدياق، النائب ​بيار بو عاصي​، الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ والنائب السابق جوزيف معلوف.

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