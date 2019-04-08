سعد استقبل الشيخ خضر الكبش في صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا ​الشيخ خضر الكبش​.

وقد جرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع العامة في ​لبنان​، ولا سيما الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية الراهنة، وتردي أوضاع الخدمات العامة.

كما تباحث سعد مع الكبش بالأوضاع في ​فلسطين​، وتمت الإشادة "بصمود ​الشعب الفلسطيني​ في مواجهة البطش الصهيوني، وفي مواجهة صفقة القرن التصفوية".

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وقد أثنى الشيخ الكبش على مواقف سعد في مواجهة هذه الملفات، معتبراً أن "هذه المواقف هي لسان حال الصيداويين واللبنانيين عامة".

كما استقبل سعد بطل رفع الأثقال عدنان الجليلاتي، وهو من رجال أطفائية ​مدينة صيدا​، يرافقه قائد فوج الإطفاء الملازم أول إطفائي سليم الغضبان، وعناصر من الأطفائية، ووفد من أصدقاء البطل وأهله، بحضور أعضاء من كوادر التنظيم.

وأهدى الجليلاتي لسعد كأس اللقب الذي أحرزه مؤخراً في بطولة أقيمت في لعبة رفع الأثقال في صيدا، حيث حصد المركز الأول ولقب "أقوى رجل في ​الجنوب​" عبر رفعه وزن 109 كلغ، ومحققاً مجموع 296.