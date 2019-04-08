أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بانه "تستكمل الشركة المتعهدة أعمال الحفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو / منطقة الجمّيزة، من مفرق شارع نهر إبراهيم وصولاً الى شارع بطرس داغر، إضافة الى شارعي Sainte Familleومار انطونيس. وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ اليوم 8/04/2019 ولمدة 15 يوماً بما فيها أيام الآحاد والعطل وستؤدي الأعمال الى قطع السير في الشوارع المذكورة".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في الجميزة بسبب أعمال الحفر لمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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