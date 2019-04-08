النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى سماء مرتفعات برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​".

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