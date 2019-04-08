تيار الكرامة عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين: زمن الاستيلاء على المؤسسات ولى

اشار قطاع المهندسين في "​تيار الكرامة​" عقب اعلان نتائج ​انتخابات​ ​نقابة المهندسين​ في ​الشمال​، الى انه "يوما بعد يوم، وفي كل مناسبة يصر تيار "المستقبل" على كسر مبدأ الديمقراطية والاعتراض على نتائجها، وما حصل في انتخابات نقابة المهندسين بالأمس نقطة من بحر تعدياتهم على الحريات والحقوق، وقد فضح حجم الافتراءات التي يرمون بها كل خصم لهم".

أضاف: "لا يسعنا إلا المباركة للمهندسين وائل دبس وعلي هرموش من اللائحة المستقلة، وجيلبرت مرعب (​تيار المردة​) الذين صوتنا لهم ودعمناهم في قطاع المهندسين في تيار كرامة، وهذا يثبت أن تيارنا غالبا ما يملك صوابية الخيار والقرار، ويثبت أيضا ان تيار الكرامة هو عامل فرق في أي منافسة شرعية، (اللهم إن لم يتدخل ​تيار المستقبل​)، وسنخوض كل المعارك النقابية ترشحا او دعما لنؤكد أن زمن الاستيلاء على المؤسسات قد ولى".