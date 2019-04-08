اشار قطاع المهندسين في "تيار الكرامة" عقب اعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، الى انه "يوما بعد يوم، وفي كل مناسبة يصر تيار "المستقبل" على كسر مبدأ الديمقراطية والاعتراض على نتائجها، وما حصل في انتخابات نقابة المهندسين بالأمس نقطة من بحر تعدياتهم على الحريات والحقوق، وقد فضح حجم الافتراءات التي يرمون بها كل خصم لهم".
أضاف: "لا يسعنا إلا المباركة للمهندسين وائل دبس وعلي هرموش من اللائحة المستقلة، وجيلبرت مرعب (تيار المردة) الذين صوتنا لهم ودعمناهم في قطاع المهندسين في تيار كرامة، وهذا يثبت أن تيارنا غالبا ما يملك صوابية الخيار والقرار، ويثبت أيضا ان تيار الكرامة هو عامل فرق في أي منافسة شرعية، (اللهم إن لم يتدخل تيار المستقبل)، وسنخوض كل المعارك النقابية ترشحا او دعما لنؤكد أن زمن الاستيلاء على المؤسسات قد ولى".
كانت هذه تفاصيل خبر تيار الكرامة عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين: زمن الاستيلاء على المؤسسات ولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.