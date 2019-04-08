دعا رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ الى الفصل بين السياسات المالية وموضوع ​النازحين​، واكد كنعان في تصريح له من واشنطن، "رفض ربط المشاريع الاستثمارية والمساعدات التي تعتبر حافزا للإصلاح بوجود النازحين في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من واشنطن: أدعو للفصل بين السياسات المالية وموضوع النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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