هيئة الاشراف على الانتخابات: للتقيد بفترة الصمت الانتخابي من الساعة صفر من تاريخ 13 الحالي

اشارت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا بشأن الالتزام بفترة الصمت الانتخابي الى انه "ابتداء من الساعة الصفر اليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع ​وسائل الاعلام​ بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية".

وطلبت في بيان من جميع وسائل الاعلام ومن المرشحين "التقيد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليها في المادة 78 من ​قانون الانتخاب​ بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 13 نيسان للانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة ​طرابلس​ الصغرى بتاريخ 14/4/2019".