اشارت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا بشأن الالتزام بفترة الصمت الانتخابي الى انه "ابتداء من الساعة الصفر اليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية".
وطلبت في بيان من جميع وسائل الاعلام ومن المرشحين "التقيد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الانتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 13 نيسان للانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة طرابلس الصغرى بتاريخ 14/4/2019".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاشراف على الانتخابات: للتقيد بفترة الصمت الانتخابي من الساعة صفر من تاريخ 13 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.