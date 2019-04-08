إتحاد بلديات وادي خالد أعلن إغلاق 8 بلديات لعدم دفع مستحقاتها المالية

أعلن رئيس إتحاد بلديات ​وادي خالد​ أيمن اليوسف في بيان إغلاق بلديات وادي خالد، والعماير رجم عيسى، والرامه، والهيشه، والعواده والفرض والمقيبله وخط البترول.

واوضح البيان انه "على اثر الضائقة التي تعم كل بلديات اتحاد وادي خالد والتي لم تعد قادرة على القيام برفع للنفايات ودفع رواتب الموظفين، واي خدمة انمائية او اجتماعية، لعدم دفع ​وزارة المال​ لمستحقات الصندوق البلدي المستقل وعائدات ​الهاتف​ الخليوي والتي لم تصلنا، وحيث انه قد صرف مستحقات 2016 فقط، لذلك يعلن اتحاد بلديات وادي خالد قرارا بالاجماع، يقضي باغلاق بلديات وادي خالد والعماير رجم عيسى والرامه والهيشه والعواده والفرض والمقيبله وخط البترول".