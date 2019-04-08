النشرة: الرئيس عون أبلغ الوزراء في بداية الجلسة أنها لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء

اشارت مراسلة "النشرة" في قصر بعبدا، الى ان الرئيس ميشال عون أبلغ الوزراء في بداية جلسة الحكومة الاستثنائية أنها لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.
وذكرت ان "خطة وزير الطاقة ندى بستاني نجحت بتخطي كل الصعاب، كما ان طريقة طرحها لم تترك لاي احد مجالا للعرقلة".
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