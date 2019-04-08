النشرة: الرئيس عون أبلغ الوزراء في بداية الجلسة أنها لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء

اشارت مراسلة "​النشرة​" في ​قصر بعبدا​، الى ان ​الرئيس ميشال عون​ أبلغ الوزراء في بداية ​جلسة الحكومة​ الاستثنائية أنها لن ترفع قبل إقرار ​خطة الكهرباء​.

وذكرت ان "خطة وزير الطاقة ندى بستاني نجحت بتخطي كل الصعاب، كما ان طريقة طرحها لم تترك لاي احد مجالا للعرقلة".