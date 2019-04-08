النشرة: الحكومة توافق على اعتماد دائرة المناقصات مع ضوابط لمنع عرقلة خطة الكهرباء

أفادت مراسة "​النشرة​" في ​قصر بعبدا​ أن "​الحكومة​ توافق على اعتماد دائرة المناقصات مع ضوابط لمنع عرقلة ​خطة الكهرباء​"، مشيرةً الى أنه "تم الإتفاق على صيغة مشتركة بين نص وزيرة الطاقة ندى البستاني واقتراح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش حول دائرة المناقصات".

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