رويترز: الجيش الليبي يفقد السيطرة على مطار طرابلس

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم أن ​الجيش الليبي​ بقيادة ​خليفة حفتر​ فقد السيطرة على مطار ​طرابلس​ الدولي القديم جنوب العاصمة.

وكان مصدر عسكري ليبي ب​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية بمدينة بنغازي قد نفى قصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي مطار معتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، علقت سلطات مطار معتيقة الدولي حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.

وأمر قائد ​الجيش الليبي ​خليفة حفتر​، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء ​السلاح​ ورفع الراية ​البيضاء​ لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق ​فايز السراج​ حالة "النفير العام" لقوات الجيش و​الشرطة​، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة ​الأمن​ في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".