ظريف: نوصي مجلس الأمن القومي بإدراج قوات أميركا بالمنطقة على لائحة الإرهاب

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى "اننا نوصي ​مجلس الأمن​ القومي بإدراج ​القوات الأميركية​ في المنطقة على لائحة الإرهاب"، معتبراً أن "الرد بالمثل هو الرد الواقعي على تصنيف ​واشنطن​ للحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "ظريف يقدم اقتراحا للرئيس الايراني حسن روحاني باعتبار القوات الأميركية العاملة في منطقة غرب آسيا منظمة إرهابية".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد اعلن منذ قليل أن "​الولايات المتحدة​ تصنف ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية"، مشدداً على أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قد أكد أن "القوات الأميركية لن تنعم بالهدوء في المنطقة إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في ​بيروت​".