وزير الداخلية السوداني يعلن مقتل 7 أشخاص واعتقال الآلاف

أكّد وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أن 6 أشخاص قتلوا في العاصمة السودانية ​الخرطوم​ خلال ​احتجاجات​ يومي السبت والأحد الماضيين وتوفي آخر في إقليم ​دارفور​ الغربي، مشيرًا إلى أن 15 مدنيًا و42 شرطيًا أصيبوا في الاحتجاجات وأنه تم إلقاء القبض على 2496 محتجًا.

وكان آلاف السودانيين قد تظاهروا ضد حكم البشير في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، وأطلقت شرطة ​مكافحة الشغب​ السودانية ​الغاز​ المسيل للدموع عليهم.