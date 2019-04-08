أكّد وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أن 6 أشخاص قتلوا في العاصمة السودانية الخرطوم خلال احتجاجات يومي السبت والأحد الماضيين وتوفي آخر في إقليم دارفور الغربي، مشيرًا إلى أن 15 مدنيًا و42 شرطيًا أصيبوا في الاحتجاجات وأنه تم إلقاء القبض على 2496 محتجًا.
وكان آلاف السودانيين قد تظاهروا ضد حكم البشير في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية السوداني يعلن مقتل 7 أشخاص واعتقال الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.