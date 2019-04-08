وزير كوري جنوبي يؤكد العمل عبر الاقتصاد لتحريك عملية السلام مع الجارة الشمالية

أعلن وزير شؤون التوحيد الجديد في ​كوريا الجنوبية​ كيم يون تشول أن بلاده ستحاول استخدام التعاون الاقتصادي مع ​بيونغ يانغ​ كمحفز لتحريك عملية السلام مع الجارة الشمالية.

وأوضح تشول أنه "آن الأوان لجني ثمار السلام التي زرعناها حتى الآن"، مؤكدًا أنه "علينا اغتنام الفرصة لتحقيق الرخاء المشترك للجنوب والشمال. لن نعرف أبدًا متى ستأتي فرصة أخرى مثل هذه إذا ضاعت منا الآن".

ولفت إلى أنه سيعمل " بجد من أجل تعزيز دائرة فعالة نقوي فيها السلام، من خلال استخدام الأعمال التجارية كحلقة وصل وتعزيز للتعاون الاقتصادي مع ​كوريا الشمالية​".

وأكد تشول على أهمية بناء العلاقات بين الكوريتين بطريقة متسقة، منوهًا إلى أن "الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة، هو جعل عملية السلام التي بدأت العام الماضي تتقدم إلى مرحلة لا رجعة فيها".

وأشار إلى أنه "من خلال تطوير العلاقات بين الكوريتين وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، سنرسي الأساس الراسخ نحو تطلعات شعبنا إلى التوحيد السلمي".