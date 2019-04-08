لاريجاني: لن نسمح للارهابيين المساس بالعلاقات بين ايران وباكستان

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ خلال لقائه رئيس المجلس الوطني ال​باكستان​ي اسد قيصر "ضرورة عدم السماح للارهابين للمساس بالعلاقات العريقة بين ​ايران​ وباكستان"، مشيراً إلى "العلاقات التاريخية العريقة بين الشعبين وثقافتهما الغنية"، لافتاً إلى أن "العلاقات بين البلدين لن تتاثر ابدا بالقضايا المختلفة".

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