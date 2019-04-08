ترامب: الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ تصنف الحرس الثوري ال​إيران​ي منظمة إرهابية"، مشدداً على أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في ​تمويل الإرهاب​ والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".

وأكد الرئيس الأميركي "أننا سنواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية"، معتبراً أن "قاسم سليماني هو وزير خارجية إيران الفعلي"، موضحاً أن "قرار التصنيف سيسمح للقضاء بملاحقة من يدعم ​الحرس الثوري الإيراني​".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قد أكد أن "القوات الأميركية لن تنعم بالهدوء في المنطقة إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".