تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية يدعو لإضراب عام الأربعاء

أعلن "​تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية​"، الذي يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر من قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبريد والطيران، تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء في البلاد ترافقه مسيرة بقلب العاصمة، رفضًا لحكومة تصريف الأعمال تحت قيادة رئيس الوزراء ​نور الدين بدوي​.

وأعرب التكتل عن "رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعيًا لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة والتمسك بمطالبه".

يذكر أن ​البرلمان الجزائري​ سيجتمع بغرفتيه؛ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، الثلاثاء، في جلسة شكلية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة ​عبد العزيز بوتفليقة​ قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.