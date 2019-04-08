نتانياهو أشاد بإدارج أميركا للحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإدارج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن منذ قليل أن "الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشدداً على أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قد أكد أن "القوات الأميركية لن تنعم بالهدوء في المنطقة إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".
بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت".
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