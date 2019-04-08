نتانياهو أشاد بإدارج أميركا للحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بإدارج ​الولايات المتحدة​ الحرس الثوري ال​إيران​ي على قوائم الإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد اعلن منذ قليل أن "الولايات المتحدة تصنف ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية"، مشدداً على أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في ​تمويل الإرهاب​ والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ محمد علي جعفري قد أكد أن "​القوات الأميركية​ لن تنعم بالهدوء في المنطقة إذا صنفت ​واشنطن​ الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على ​سياسة​ إيران بدعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في ​بيروت​".