روسيا: شركات الإنترنت تمثل 4% من الناتج المحلي لبلادنا

أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرجي كيريينكو، على أن شركات الإنترنت الروسية تمثل بالفعل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن تنظيم شبكة الإنترنت العالمية أمر لا مفر منه لأن الإنترنت جزء مهم من الاقتصاد العالمي.
وقال كيريينكو - في كلمة خلال المنتدى الروسي العشرين لإدارة الإنترنت نقلتها وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية - "إن حصة شركات الإنترنت في روسيا تبلغ بالفعل حوالي 4% من إجمالي ناتجنا المحلي، وهذه الحصة سترتفع بسرعة لأن الاقتصاد الإلكتروني ينمو بوتيرة
وأوضح أن الإنترنت الآن بات "جزءًا مهمًا من المنتج العالمي، ويجب على المجتمع الدولي والدول المشاركة تنظيم الإنترنت، هذا أمر لا مفر منه"، موضحا أن السؤال الآن هو كيفية بناء هذا التنظيم، مع الحفاظ على الخط الرفيع بين أمن المواطنين وأمن الدولة، والحفاظ على شروط المنافسة والتنمية.
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