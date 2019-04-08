يبدأ رئيس بلغاريا رومين راديف، زيارة رسمية إلى لبنان ابتداء من غد الثلاثاء، تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره اللبناني ميشال عون، يُجري خلالها محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يستهل الرئيس البلغاري لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، ثم زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمشاركة في افتتاح منتدى رجال الأعمال
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد أجرى زيارة إلى بلغاريا أواخر شهر مارس الماضي، تناولت الموقف من ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وتطوير التبادل التجاري
وجرى الاتفاق خلال زيارة الوزير باسيل على أن بلغاريا تشكل بوابة لتصدير المنتجات اللبنانية إلى أوروبا، فيما يُشكل لبنان بوابة لتصدير المنتجات البلغارية الى دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إقامة خط طيران دائم ومباشر بين بيروت وصوفيا وتخفيف الإجراءات لحاملي جوازات السفر اللبنانية الخاصة من أجل الدخول بطريقة أسهل إلى بلغاريا والعمل على تشكيل لجنة وزارية وأخرى من رجال الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. رئيس بلغاريا يجري زيارة رسمية إلى لبنان يلتقى خلالها عون والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.