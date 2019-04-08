غدًا.. رئيس بلغاريا يجري زيارة رسمية إلى لبنان يلتقى خلالها عون والحريري

يبدأ رئيس بلغاريا رومين راديف، زيارة رسمية إلى لبنان ابتداء من غد الثلاثاء، تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره اللبناني ميشال عون، يُجري خلالها محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يستهل الرئيس البلغاري لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، ثم زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمشاركة في افتتاح منتدى رجال الأعمال

البلغاري اللبناني وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كما يلتقي الجالية البلغارية في لبنان، ليختتم اليوم الأول من الزيارة بلقاء يعقده مع رئيس الحكومة سعد الحريري.وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد أجرى زيارة إلى بلغاريا أواخر شهر مارس الماضي، تناولت الموقف من ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وتطوير التبادل التجاريبين البلدين، خاصة في ضوء الفرص التي قدمها بلغاريا في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، ولاسيما وأن الاستثمارات اللبنانية في بلغاريا تتجاوز الـ 400 مليون دولار أمريكي.وجرى الاتفاق خلال زيارة الوزير باسيل على أن بلغاريا تشكل بوابة لتصدير المنتجات اللبنانية إلى أوروبا، فيما يُشكل لبنان بوابة لتصدير المنتجات البلغارية الى دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إقامة خط طيران دائم ومباشر بين بيروت وصوفيا وتخفيف الإجراءات لحاملي جوازات السفر اللبنانية الخاصة من أجل الدخول بطريقة أسهل إلى بلغاريا والعمل على تشكيل لجنة وزارية وأخرى من رجال الأعمال.