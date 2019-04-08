الجيش السوري يدمر أوكارًا لمجموعات إرهابية بريف حماة الشمالي

نفذت وحدات الجيش العربي السوري، رمايات مدفعية طالت تحصينات المجموعات الإرهابية ومقراتهم عند أطراف بلدة كفر زيتا وقرية الصياد بريف حماة الشمالي وقد أدت إلى تدمير أوكار ومنصات مدافع هاون للإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم /الاثنين / أن ذلك جاء ردا على خرق المجموعات الإرهابية اتفاق

يذكر أن وحدات الجيش قضت أمس على أكثر من 8 إرهابيين ودمرت لهم آلية ونقاطا محصنة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد. ومنصات مدافع هاون للإرهابيين.وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم /الاثنين / أن ذلك جاء ردا على خرق المجموعات الإرهابية اتفاقمنطقة خفض التصعيد، فدمرت لهم أوكارهم وتحصيناتهم.يذكر أن وحدات الجيش قضت أمس على أكثر من 8 إرهابيين ودمرت لهم آلية ونقاطا محصنة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

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