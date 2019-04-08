الجامعة الألمانية: نحقق مبدأ عالمية العلم ومجلس كلية الحقوق يضم خبرات عالمية

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

بالقاهرة، أن الجامعة تسعى لتحقيق مبدأ عالمية العلم، وأن المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة يضم خبرات عالمية كبيرة من مصر وألمانيا، وذلك في ضوء الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية، الذي عُقِد بمقر الجامعة الألمانية، والذي يضم أقطاب القيادات القضائية وأساتذة وخبراء الحقوق في البلدين.وقال الدكتور أشرف منصور، في تصريح اليوم الاثنين، إن 11 عضوا من ألمانيا حضروا اجتماع المجلس الاستشاري لكلية الحقوق، من مجموع أعضائه الـ13 الذين يمثلون المحكمة الدستورية والقضاء الألماني وكليات الحقوق بالجامعات الألمانية ووزارة العدل الفيدرالية إلى جانب الأعضاء المصريين، وهو أمر غير مسبوق في مصر، وأن تواجدهم يهدف إلى نقل خبراتهم الكبيرة للطلاب المصريين .وأوضح منصور أن المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية يُعقَد مرتين سنويا بشكل دوري كل ستة أشهر ما بين مصر وألمانيا، وأن الاجتماع الذى تستضيفه اليوم الجامعة الألمانية بالقاهرة هو الثالث، لافتا إلى أن الدور الأساسي للمجلس هو الاستفادة من الخبرات القانونية الكبيرة لأعضاء المجلس من المصريين والألمان ونقلها للطلاب الدارسين بالجامعة.وقال الدكتور منصور إن المجلس الاستشاري لكلية الحقوق سيناقش التبادل العلمي بين الأساتذة الألمان ونظرائهم المصريين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية وطلاب كلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة.وأضاف أن المجلس الاستشاري سيبحث أيضاً كيفية تطوير المناهج الدراسية والتدريب المستمر خلال فترة الدراسة وعقد محاكاة للمحاكمات وكافة تفاصيل القضاء، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري وفي إطار الدور الوطني الذي تقدمه الجامعة الألمانية للمجتمع.ولفت إلى أن الجامعة الألمانية تستهدف تقديم خريج دولي في مختلف الكليات، ويتم تأهيل الطلاب للتعامل مع كافة فروع الدراسة الحقوقية على مستوى العالم، وسيتم الاستفادة من خبرات المجلس الاستشاري الذي يضم صفوة من رجال القانون الألماني والمصري، مضيفا يوجد العديد من المكاتب الكبرى العاملة في مجال المحاماة توفر التدريب العملي لطلاب الجامعة الألمانية.وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانيةإلى أن أبواب العلم مفتوحة وأهم ما في العلم عالميته، وهو ما يحدث في الجامعة الألمانية، مضيفا أنه لا أحد يحتكر العلم، وعلى الإنسان أن يستفيد من كل الخبرات المحيطة به على مستوى العالم.ويضم المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية مجموعة من كبار رجال القانون والقضاة الألمان هم: شتيفان كوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن، وانيتا ايزنهارت قاضية ببرلين، وجريجور باخمن أستاذ قانون بجامعة هامبولت ببرلين، واولريش باتيس أستاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين، وأميه علوان أستاذ قانون بجامعة هايدلبرج، وأوليفر فلايج قاضي بهامبورج، وهاجن هازلبرينك محامي وخبير دولي وأستاذ قانون بجامعة HTW ببرلين، وبيتر جوفريش رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق، وميشيل يانش أستاذ قانون بجامعة HTW ببرلين، وألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية في برلين، وهورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية.يُشار إلى أن اجتماع هذه النخبة المتميزة في مقر الجامعة الألمانية بالقاهرة أمر غير مسبوق في مصر أنفردت به كلية الحقوق والدراسات القانونية التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 122 لسنة 2017، بشأن إنشائها وإضافتها لكليات الجامعة الألمانية بالقاهرة، وقام بتأسيسها، وتولى منصب أول عميد لها، الدكتور مايكل يانش الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة HTW ببرلين.