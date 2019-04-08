وزير الخارجية الروسي: مستعدون لاستقبال ممثلي أطراف النزاع في ليبيا

أعلن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، والممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، أن روسيا مستعدة لاستقبال ممثلي أطراف النزاع في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن بوجدانوف قوله للصحفيين، عندما سئل عما إذا كان

باستطاعة أطراف الصراع زيارة روسيا: "نحن دائما على استعداد للاتصال، هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم".وأضاف أن روسيا تعمل مع الأمم المتحدة ومع الممثل الخاص للأمين العامللأمم المتحدة، غسان سلامة، مضيفا: "لدينا اتصال دائم، قابلت للتو غسان سلامة ووفد ليبي في تونس، وتم تمثيل ليبيا من قبل رئيس وزراء الوفاق الوطني فايز السراج عن الحكومة".وتابع: "عبرنا أيضًا عن قلقنا بشأن الوضع في مجلس الأمن، ونشجع الجميع على إيجاد حلول سياسية للمشكلات الناشئة".