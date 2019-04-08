وزير الخارجية الروسي: مستعدون لاستقبال ممثلي أطراف النزاع في ليبيا

أعلن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، والممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، أن روسيا مستعدة لاستقبال ممثلي أطراف النزاع في ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن بوجدانوف قوله للصحفيين، عندما سئل عما إذا كان
وأضاف أن روسيا تعمل مع الأمم المتحدة ومع الممثل الخاص للأمين العام
وتابع: "عبرنا أيضًا عن قلقنا بشأن الوضع في مجلس الأمن، ونشجع الجميع على إيجاد حلول سياسية للمشكلات الناشئة".
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