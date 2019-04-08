موزمبيق: أكثر من 3100 حالة إصابة بالكوليرا بسبب إعصار "إيداى"

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن موزمبيق أكدت إصابة أكثر من 3100 حالة بالكوليرا، منذ إعلان تفشي المرض منذ أسابيع بسبب إعصار إيداي.

ويناضل العاملون في مجال الصحة من أجل حملات التطعيم الجماعية في مدينة بيرا، التي ضربتها العاصفة بعد تسليم ما يقرب من 900000 جرعة الأسبوع الماضي.

وقال أطباء منظمة بلا حدود الإنسانية، أنه تم وصف الحملة بأكثر الحملات طموحًا، وأجريت باستخدام إستراتيجية لقاح جرعة واحدة عن طريق الفم من لمكافحة مرض الكوليرا".

كما أوضحت فرانسيسكا بابتيستا دا سيلفا ، منسقة

منظمة"أطباء بلا حدود": "لقد كنا مستعدين حقًا للأسوأ، ولكن في الوقت الحالي نحن نتحكم فيه".

وقال خبير الأمم المتحدة الذي ينسق جهود الإغاثة، جوليان غرافيلو، إنه "متفائل" بالنجاح على الرغم من التحديات، وأضاف "بالطبع ستزداد الأعداد ولكني أعتقد أننا مستعدون لذلك".

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في موزمبيق، إن أكثر من 70 في المائة من اللقاحات، قد تم إعطاؤها بحلول صباح أمس الأحد، ويعود الفضل في ذلك جزئيا

إلى قيام المروجين الذين يحملون السماعات بتوزيع جرعات في الشوارع المزدحمة في بيرا وأماكن أخرى.

أوضحت الصحيفة أن علاج الكوليرا بسيط، ولكن المرض يمكن أن يقتل في غضون ساعات وتحتاج الحالات الشديدة إلى حقن في الوريد.

وعادة ما يتم إعطاء اللقاح في جرعتين متباعدتين ولكن جرعة واحدة، والتي تقدم تغطية لمدة ستة أشهر، تكون فعالة في حالات الطوارئ، جاء ذلك وفقا للمنظمة الخيرية.

وقد تم الإبلاغ عن مقتل 847 شخصًا، على الأقل بسبب إعصار إيداي وما يرتبط به من فيضانات في موزمبيق وزيمبابوي وملاوي منذ وصوله إلى بيرا في 14 مارس الماضى، وقد تضرر أكثر من ثلاثة ملايين شخص، معظمهم في موزمبيق.