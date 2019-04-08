صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المتظاهرين الفلسطينيين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرة العودة وكسر الحصار خلال عام تظهر نوايا الاحتلال الإسرائيلي في القتل والتشويه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة - في بيان
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استخدم أنواعا مختلفة من
ودعا القدرة الجهات المعنية إلى رصد انتهاكات الاحتلال واستخدامه لأدوات قاتلة خارجة عن خواصها المعيارية.
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