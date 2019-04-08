صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المتظاهرين الفلسطينيين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرة العودة وكسر الحصار خلال عام تظهر نوايا الاحتلال الإسرائيلي في القتل والتشويه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة - في بيان

اليوم الاثنين - أن قوات الاحتلال استخدمت القوة القاتلة ضد المواطنين شرق قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 271 مواطنا، وإصابة 16500 آخرين بجروح مختلفة.وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استخدم أنواعا مختلفة منالرصاص الحي، إلى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة تُحدث ارتدادات صحية للمصابين، مبينا أن الاحتلال طوّر أساليبه القمعية باستخدام قنابل غاز معدنية ومدببة الرأس كأداة للقتل والتشويه تسببت في استشهاد 6 مواطنين منهم 4 أطفال، وإصابة العشرات بتشوهات مختلفة.ودعا القدرة الجهات المعنية إلى رصد انتهاكات الاحتلال واستخدامه لأدوات قاتلة خارجة عن خواصها المعيارية.