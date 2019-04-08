أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي ويدعو لضبط النفس

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان، بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي.

يأتي اللقاء فيما يواصل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية في غرب ليبيا لمحاربة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة خاصة من مدينة طرابلس.

وسيطر الجيش الوطني الليبي، منذ انطلاق عمليته في الغرب، على العديد من المدن القريبة من طرابلس.

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وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الأمين العام للجامعة ورئيس مجلس النواب الليبي بحثا آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأضاف أن أبو الغيط جدد، خلال المقابلة، التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية، ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وطبقاً للمتحدث، دعا أبو الغيط إلي تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان.

وأشار المتحدث إلى أن عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها، وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها، وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.