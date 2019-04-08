كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء المجر: انتخابات الاتحاد ستحدد مستقبل الثقافة الأوروبية المسيحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الانتخابات البرلمانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، بأنها حدث "ستختار فيه أوروبا مستقبلها".

وقال "أوربان": "هل ستبقى أوروبا أوروبية أم أننا سنفسح المجال للجماهير القادمة من ثقافات أخرى؟ وسنقرر ما إذا كنا سنحمي ثقافتنا المسيحية الأوروبية أو نفسح المجال للتعددية الثقافية".

ووفقا له، قد يتخذ القرار شكل خيار مستقيم نسبيًا بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يقعون "بين زعماء الاتحاد الأوروبي من الأحزاب الموالية للهجرة أو من الأطراف التي تعارض الهجرة".

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جاءت هذه التصريحات، بعد أسابيع قليلة من تصويت ممثلي حزب الشعب الأوروبي على تعليق عضوية حزب أوربتس فيدسز، على الفور وإلى أجل غير مسمى في التحالف المحافظ اليميني.

وفي رسالة إلى الزعماء الأوروبيين المحافظين، الذين بدأوا في وقت سابق استبعاد حزب فيدسز من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، اعتذر "أوربان" بدوره عن لغة مسيئة، لكنه قال، إنه لا يرغب في تغيير موقفه من الهجرة وحماية الثقافة المسيحية و مستقبل أوروبا.

في مارس، تم تعليق حزب "فيدسز" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من التحالف المحافظ اليميني القوي في الاتحاد الأوروبي - حزب الشعب الأوروبي - على الرغم من الانتخابات البرلمانية القادمة للاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 26 مايو.