كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأردني يقر "الزواج المبكر" في سن الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدخل البرلمان الأردني، الاثنين، تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، سمحت بالزواج في "حالات خاصة" في سن السادسة عشرة.

وفي جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه (مجلس النواب ومجلس الأعيان) برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، اتفق النواب والأعيان على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية ببلوغ الـ16عاما.

Advertisements

وبموجب القانون المعدل، يسمح بالزواج في سن السادسة عشرة في "الحالات الخاصة"، شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية "77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت سن 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت الـ16عاما.