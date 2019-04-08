كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: نزوح 2800 ليبي إثر المعارك في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنسق الإنساني للأمم المتحدة في ليبيا، أن 2800 شخص قد نزحوا بسبب القتال بين الميليشيات المتناحرة على العاصمة طرابلس.

وقالت ماريا دو فالي ريبيرو، اليوم الاثنين، إن الاشتباكات منعت خدمات الطوارئ من الوصول إلى الضحايا والمدنيين، وألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء.

وحذرت "ريبيرو"، من أن العنف المتزايد يؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في طرابلس.

وكانت المعارك جارية اليوم الاثنين، في المطار الدولي، على بعد نحو 24 كيلومترا (15 ميلا) من وسط طرابلس.