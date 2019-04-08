كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى سودانية تطالب الجيش بدعم مطلب تنحي البشير فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، إلى تنحي الأخير بشكل فوري، مناشدة الجيش بدعم ذلك المطلب.

وقال بيان لما يسمى "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المنظم للاحتجاجات، ونشره حزب المؤتمر السوداني المعارض المشارك في الحراك، إلى "تأكيد مطلب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيدٍ أو شرط".

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القاهرة-سبوتنيك. وأضاف البيان "تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة".

ودعا البيان القوات المسلحة السودانية إلى "دعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي، وسحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية له".