كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تُظهر صورة الرادار لإسقاط طائرة مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، عن صورة الرادار لعملية إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية من طراز إف-16.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أصدر سلاح الجو الهندي، صورًا بالرادار، لدحض ادعاء باكستان، بأنها لم تفقد طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16 في معركة دارت يوم 27 فبراير.

وقال سلاح الجو الهندي، إن هناك أدلة أكثر مصداقية متاحة لإثبات أن القوات الجوية الباكستانية فقدت طائرة من طراز إف-16 في الهجوم الجوي.