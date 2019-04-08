كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلات 11 من ضحايا طائرة "ليون إير" الإندونيسية يقاضون "بوينج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم المزيد من أسر ضحايا تحطم طائرة ليون إير في إندونيسيا لقائمة الذين يقاضون شركة بوينج بعد اعتذار مديرها التنفيذي الأسبوع الماضي، وقالوا إن تحديث برنامج لطائرة ماكس 8 سيمنع وقوع المزيد من الكوارث.

وقال أفراد الأسرة والمحامون، اليوم الإثنين، إن تعليق المدير التنفيذي للشركة، دينيس مويلينبرج، المتعلق بنظام الطيران الآلي، في بيان فيديو الأسبوع الماضي، كان بمثابة اعتراف يساعد في قضاياهم.

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ومن جانبهم، أكدت عائلات 11 من ضحايا "ليون إير"، في مؤتمر صحفي، إنهم ينضمون إلى عشرات العائلات الأخرى في رفع دعاوى ضد "بوينج".

وكان قد قال "مولينبرج"، في بيان: "نحن في بوينج نأسف على الأرواح التي فقدناها في حوادث737 ماكس الأخيرة" ، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تحديث البرنامج واعتماده في الأسابيع المقبلة.