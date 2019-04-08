كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتجاهل دعوة الصين لحضور احتفالات ذكرى تأسيس البحرية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الدعوة لحضور الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس البحرية الصينية، ورفض دعوة البلاد لإرسال سفن حربية أو ضباط عسكريين كبار للقيام بهذه المناسبة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، أنه في حين لن تحتفل واشنطن بتأسيس قوات جيش التحرير الشعبي الصيني في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن المتوقع أن ترسل اليابان وكوريا الجنوبية سفن ومسؤولين.

وستمثل السفارة الأمريكية في مكتب الملحق الدفاعي في بكين الولايات المتحدة بدلاً من ذلك في مراجعة الأسطول في 22 أبريل، وقال المتحدث باسم البنتاجون، ديف ديف إيستبورن: "تسعى الحكومة الأمريكية إلى علاقة ثنائية موجهة نحو النتائج وتركز على الحد من المخاطر".

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وأضاف في مقابلة مع جابان تايمز: "ستواصل البحرية الأمريكية السعي لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في التركيز البنّاء على تقليل المخاطر".

وأضاف الكولونيل إيستبورن، أن هذا سوف يشمل التواصل المستمر مع البحرية الصينية من خلال الحوارات العسكرية إلى العسكرية القائمة، مثل مجموعات العمل الخاصة بالاتفاق الاستشاري البحري العسكري ومناقشات قواعد السلوك".