كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط أسهم نتنياهو قبل يوم من الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت استطلاعات الرأى الأخيرة تراجع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل يوم واحد من الانتخابات بالكيان الصهيونى.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 5.88 مليون ناخب لانتخاب حكومتهم المقبلة يوم 9 أبريل، حيث يتقدم بنيامين نتنياهو وجها لوجه مع بيني جانتز.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، تشهد الانتخابات منافسة قوية لبنيامين نتنياهو، الذي سيتعين عليه هزيمة بيني جانتز ليصبح أطول رئيس وزراء في إسرائيل، وقام بتشكيل التحالف الأزرق والأبيض الوسطي مع قائدين عسكريين سابقين ومذيع تلفزيوني سابق تحول إلى سياسي يائير لابيد، وأصبح الائتلاف الآن متقاربًا مع حزب ليكود بزعامة نتنياهو في صناديق الاقتراع، حيث تصل البلاد إلى اليوم الأخير قبل فتح بطاقات الاقتراع.

وسيجري التصويت في الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، مع توقع خروج صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش.

ويتنافس 14 حزبا رئيسيا حاليا على 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، و من أجل تشكيل حكومة، يتعين على الحزب تأمين 61 مقعدًا للوصول إلى الأغلبية، ولم يفز أي حزب في إسرائيل بالأغلبية، لذا فإن التحالف هو النتيجة المحتملة.

ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني الذي يسعى للحصول على فترة ولاية خامسة ، في وضع أفضل لضمان اتفاق ائتلاف.

وإذا تم إعادة انتخاب السيد نتنياهو يوم الثلاثاء، فسيكون أطول رئيس للوزراء في البلاد - لكن الزعيم السياسي يعمل تحت تهديد توجيه اتهامات بالفساد.

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ويشارك الرجل البالغ من العمر 69 عامًا في تحقيق يبحث في قضية واحدة من الرشوة وحالتين من حالات الاحتيال وانتهاك الثقة.

وإلى جانب اثنين من رؤساء الأركان السابقين بالجيش الإسرائيلي، سرعان ما شكل الجنرال غانتس حزب الوسط والأبيض في سنتريست في فبراير 2019- بالتحالف مع لابيد في محاولة لإقالة رئيس الوزراء.

ويبلغ المنافس الرئيسي لنتنياهو، 59 عامًا، وهو من الناجين من الهولوكوست، ليس لديه أي خبرة سياسية تقريبًا ، لكنه يأمل على ما يبدو في جذب الناخبين من خلال إظهار صورته "النظيفة".

والآن يقف على مسافة مدهشة من الإطاحة بعهد نتنياهو وهو يحقق مكاسب أكبر في صناديق الاقتراع.

ووعد رئيس وزراء إسرائيل الحالي بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في محاولة لكسب الحلفاء في نهاية هذا الأسبوع - وهو تعهد كان قد تجنبه في الماضي.

و لم يكن جانتز محددًا بشكل كبير بشأن السياسات التي ينوي تنفيذها، لكن فيما يتعلق بالمسائل الأمنية اتخذ مواقف مشابهة لنتنياهو.

كما رفض الجنرال أن يقول ما إذا كان يدعم فكرة الدولة الفلسطينية ولكنه وعد بمواصلة حملة إسرائيل لطرد إيران من سوريا.