كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: "بوتين" مستعد للحوار مع المرشح الرئاسي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد لمناقشة أي قضايا ملحة مع المرشح الرئاسي الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إذا كان هذا الحوار خاليًا من الاستفزازات.

وقال "بيسكوف": "بشكل عام، بوتين منفتح دائمًا للحوار، باستثناء الحالات التي تحاول فيها كييف ربط هذا الحوار بمختلف الاستفزازات والتخريب وما إلى ذلك. في مثل هذه الحالات، يكون رد فعل بوتين واضحًا للغاية ولا لبس فيه وحاسم".

وكان قد قال المرشح الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الاحد، إنه مستعد لإجراء محادثات مع "بوتين" بشأن الصراع في دونباس في وجود قوى غربية.