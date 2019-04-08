كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء أبو الغيط ورئيس البرلمان الليبي حول تطورات الأوضاع في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين 9 أبريل، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وبحث أبو الغيط مع صالح بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد خلال المقابلة، التزام الجامعة العربية الكامل، بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية، ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

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ودعا أبو الغيط إلى تشجيع جميع الأطراف الليبية، لضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة، ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطني.