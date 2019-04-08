كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تسحب قواتها من ليبيا بعد تصعيد العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول عسكري أمريكى كبير، أن الولايات المتحدة سحبت مؤقتًا بعض قواتها من ليبيا بسبب الظروف الأمنية على الأرض، في الوقت الذي تقدمت فيه قوات الجيش الليبي باتجاه العاصمة طرابلس واشتبكت مع ميليشيات متنافسة.

وكانت هناك مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في ليبيا في السنوات الأخيرة، حيث ساعدت القوات المحلية في محاربة تنظيم داعش ومقاتلي تنظيم القاعدة، فضلاً عن حماية المنشآت الدبلوماسية.

وقال قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية توماس فالدهاوسر، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "الحقائق الأمنية على الأرض في ليبيا تزداد تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ بها"، وأضاف :"حتى مع تعديل القوة، سنستمر في الحفاظ على رشاقة لدعم الإستراتيجية الأمريكية الحالية."

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ولم يقدم تفاصيل حول عدد القوات الأمريكية التي تم سحبها أو عدد القوات المتبقية في البلاد.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت، حافلتين ظاهرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أثناء مناورةهما على شاطئ في جنزور، شرق طرابلس، وأرسلتا أعمدة من الرش بينما كانت القوات الأمريكية تنقل من الشاطئ.

كما أخلت الهند أيضا مجموعة صغيرة من قوات حفظ السلام، وقال وزير الخارجية الهندي، سوشما سواراج، إنه تم إجلاء 15 من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الاحتياط المركزية في البلاد يوم السبت من طرابلس بسبب "تدهور الوضع في ليبيا فجأة" وانتقال القتال إلى العاصمة.