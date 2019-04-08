كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان مستعدة للقاء الحكومة الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم حركة طالبان، إن "ممثلي الجماعة على استعداد، ولأول مرة، للقاء أعضاء في الحكومة الأفغانية، وذلك أثناء المحادثات المقبلة".

ومن المقرر عقد اجتماع في منتصف أبريل الجاري، وهو ما يعتبر إجراء مهم لبناء الثقة، على طريق حل النزاع طويل الأمد.

وترفض طالبان حتى الآن الاجتماع بصورة مباشرة مع ممثلين من حكومة كابول، التي تعتبرها "نظاماً دمية".

Advertisements

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيانه مساء الأحد، أن المشاركين من كابول، لن يمثلوا الحكومة نفسها.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد أعلن في وقت سابق الأحد، تشكيل مجلس قيادة من أجل المصالحة.

وقد تم عقد الاجتماع الأول من هذا النوع بموسكو، في فبراير الماضي، على الرغم من عدم وجود ممثلين للحكومة الأفغانية.

وتتفاوض طالبان منذ يوليو من عام 2018 مع الولايات المتحدة بصورة مباشرة.