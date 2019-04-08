عناصر أمنية بزي مدني تلقي القبض على شرطي متلبس بالارتشاء 

من المنتظر تقديم مفتش شرطة في ولاية أمن تازة، اليوم الاثنين، أمام أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بتازة، بعد متابعته بتهمة الارتشاء، والابتزاز، واستغلال النفوذ، بعد شكاية ضده من طرف مواطن.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن مفتش الشرطة وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، ليلة الجمعة الماضي، بعدما اعتقل متلبسا بحيازة مبلغ مالي، تسلمه من عائلة شاب، وضعت شكاية ضده، بخصوص التهم المنسوبة إليه.
وأضاف المصدر ذاته أنه إثر الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة حول الابتزاز، والرشوة، لجأ المشتكي إلى نسخ الأوراق النقدية، حيث ثم التنسيق بين النيابة العامة، والشرطة القضائية، التي تمكنت من ضبط الشرطي، وهو في حالة تلبس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشرطي المذكور يعتبر ثالث حالة تلبس يتم القبض عليها بهذه الطريقة في عام 2019.
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