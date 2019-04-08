بعد تهنئة الملك له.. المغني المغربي اليهودي ألبير كوهن يصدر أغنية عن وفاة ابنه

أصدر المغني اليهودي المغربي، ألبير كوهن، أخيرا، جديده الفني لعام 2019 بعنوان “طفلي” .

واختار “ألبير كوهن” مناسبة وفاة ابنه لإصدار الأغنية، التي سبق أن كتب كلماتها بعد ولادة طفله “ميكائيال”، و”ديبورا”، حيث شاءت الصدف أن غناها فوق الخشبة مرارا، وتكرارا، ولم يقم بتسجيلها.

وبعد وفاة ابنه، أيقظت بدواخل ألبير كوهن مشاعر جعلته يصدر الأغنية عقب ادخال بعض التغييرات، ليجعل منها أغنية تعبر عن الولادة، وبداية للحياة والاستمرارية.

وازداد ألبير كوهن في مدينة الدارالبيضاء من أسرة يهودية، واكتشف ميولاته الفنية في سن الخامسة عشر سنة من دون أن يمنعه عشقه للفن من متابعة دراسته وولوج المدرسة العليا للتدبير والمحاسبة، ثم متابعة دراسته في الخارج .

يذكر أن آخر أعمال “ألبير كوهن” هي أغنية بعنوان “touche pas a mon roi ” وتلقى بعد إصدارها رسالة تهنئة من الملك محمد السادس.