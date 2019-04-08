قبل مباراة الكوكب والجيش الملكي..إصابة مشجع مراكشي بعد سقوطه من القطار

حالة غير مستقرة تلك التي يعيشها مشجع مراكشي، بعد سقوطه من عربة القطار القادم من مراكش والمتوجه لمدينة الرباط، صباح اليوم الإثنين، ساعات فقط قبل المباراة التي ستجمع الكوكب بفريق الجيش الملكي.
وحسب الأخبار الواردة من عاصمة النخيل، فإن مناصرا للفريق المركشي سقط من القطار على مستوى مدخل مدينة بنكرير، خلال رحلته لدعم فريقه بالرباط، حيث لازالت الأسباب غير معروفة حول الحادثة.
هذا وسيواجه الكوكب المراكشي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، مضيفه الجيش الملكي، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الأسبوع24 للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
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