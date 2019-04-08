الحديوي تقدم النسخة المغربية من برنامج “les reines du shopping”

تستعد القناة الثانية لعرض النسخة المغربية من برنامج الموضة، والتسوق الشهير “des reines du shopping”، بعنوان “سيدات شوبينغ”.
وتقدم المصممة وعارضة الأزياء ليلى الحديوي، البرنامج، وقالت حول الأمر على صفحتها في “أنستغرام”، “أفتخر، وأتشرف أن أكون جزء من هذه المغامرة الجميلة “.
فكرة البرنامج الجديد ترتكز على مسابقة بين سيدات يتنافسن حول انتقاء ملابس، ووضع منتجات التجميل، واختيار تسريحة شعر في وقت قياسي، مقابل مبلغ مالي محدد.
يذكر أن برنامج “les reines du shopping” تعرضه القناة الفرنسية “M6” ويحظى بشعبية كبيرة في فرنسا.
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