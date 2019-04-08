توفي عدد من الأطفال الرضع بمستشفى السويسي بالرباط، أمس الأحد، فيما قال أحد الممرضين إن الوفاة جاءت إثر انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل في مجموعة électrogène.
وعبر تدوينة على حسابه في فيسبوك، قال الممرض “ج سمير” إن الرضع توفوا بمصلحة المواليد الخدج بمستشفى الأطفال، معتبرا أن ذلك “راجع لسوء التدبير ولامبالاة مسؤولي المستشفى”.
وفي اتصال “باليوم 24” قال سعيد الطاير، مدير المستشفى إن الخبر الذي تم ترويجه غير دقيق، نافيا أن يكون انقطاع الكهرباء سببا في وفاة الأطفال حديثي الولادة.
وأوضح الطاير بأن “وفيات الأطفال كانت عادية ولا ترتبط إطلاقا بانقطاع الكهرباء”، مشددا على أن عددهم، وبخلاف ما روجه الممرض لا يتجاوز 3 رضع، وصولوا إلى مصلحة الإنعاش في حالة مستعصية.
وعن الإنقطاع الكهربائي، أكد المدير بأنه استمر لـ7 دقائق داخل المستشفى، مشددا على أن تعويض التيار بالتيار الإحتياطي قد تم بشكل أوتوماتيكي في حينه.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات 6 رضع في مستشفى الأطفال السويسي إثر انقطاع التيار الكهربائي.. المدير يوضح حقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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