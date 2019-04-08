أزمة الأساتذة “المتعاقدين”.. حذف الإنجليزية والتفويج وتقليص الحصص الدراسية!- وثيقة

وجهت المديرية الإقليمية في أزيلال، مساء أمس الأحد، إرسالية إلى رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه، دعتهم إلى إتباع مجموعة من الخطوات في شأن تدبير الخصاص في الحصص، وهيأة التدريس، بسبب غياب أطر الأكاديميات “المتعاقدون”.

ودعت المديرية الإقليمية ذاتها إلى حذف التقويم في مادتي العلوم الفزيائية، وعلوم الحياة والأرض، كلما كان ذلك ضروريا، مع تقليص البنية التربوية، بتخفيض عدد أقسام بعض المؤسسات التربوية.

وأضافت الإرسالية إلى حذف مواد “الإنجليزية، الإعلاميات، والتكنولوجيا والتربية الأسرية… “، من جدول الدراسة، عند عدم توفر الأستاذ، أو عند الحاجة إلى هذا الأخير لتدريس مادة أساسية.

كما طالبت الإرسالية نفسها رؤساء المؤسسات بتقليص عدد الحصص الدراسية لعدة مستويات، عند الضرورة بالنسبة إلى المواد الإشهادية، مع العمل على تغطية حاجة المؤسسة، بساعات إضافية تسند للأساتذة العاملين في المؤسسة.