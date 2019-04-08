بنزيمة يتفوق على ميسي بتشكلية أسبوع “الليغا”

تمكن كريم بنزيمة، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من التفوق في التنقيط على نجم برشلونة ليونيل ميسي، بالقائمة الأسبوع المثالية التي كشفت عنها شبكة “هوسكوريد”، بعد إسدال الستار على منافسات الأسبوع 31 من “الليغا”.

وضمت التشكيلة المثالية كلاً من ليونيل ميسي، وجوردي ألبا من صفوف فريق برشلونة، في حين، غرد بنزيمة وحيداً من صفوف ريال مدريد بتشكيلة الأسبوع، بالرغم من الانتقادات الواسعة التي لاحقت اللاعب الفرنسي من طرف الجماهير.

وتفوق كريم بنزيمة بالنقاط على ميسي بعد حصوله على مجموع 9,6، في حين ميسي وحسب القائمة ذاته، حصل على تنقيط 9,1، بعد مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، في حين جاءت باقي الأسماء بالتشكية المثالية للأسبوع، كالاتي:

لبيرتو جارسيا (رايو فاييكانو) – هوجو مايو (سيلتا فيجو) – دانيال كاريكو (إشبيلية)- دجيني داكونام (خيتافي)- جوردي ألبا (برشلونة) – ماتياس سواريز (رايو فاييكانو) – إدريان إمباربا (رايو فاييكانو)- ليونيل ميسي (برشلونة) -سيرجي داردير (إسبانيول) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس).