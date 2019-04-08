إصابة خطيرة لفلسطيني دهسه مستوطن قرب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب الشاب حمزة نجاجرة (20 عاما) من بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، بعد ظهر اليوم الإثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء دهسه من قبل أحد المستوطنين الذي كان يقود مركبة على الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون".

وبحسب مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم، محمد عوض، فإن الشاب نجاجرة أصيب بجروح خطيرة في الرأس جراء دهسه من قبل مستوطن، وتم نقله طواقم الإسعاف إلى مستشفى "هداسا" عين كارم بالقدس المحتلة لتلقي العلاج، ولم يعرف إذا ما كان الحادث متعمدا أو لا.

ومع حدوث عملية الدهس بالقرب من مستوطنة "نفيه دانيئيل"، انتشر العشرات من جنود الاحتلال على الشارع الالتفافي.