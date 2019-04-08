انت الان تتابع تفاصيل خبر إيطاليا: يجب منع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 03:49 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن "تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولن تكون كذلك".

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في ميلانو، لتقديم مشروع "نحو أوروبا الحس السليم"، التابع للمجموعة الجديدة في البرلمان الأوروبي مع بعض الأحزاب الأوروبية.

وأضاف سالفيني أنه تمت مراجعة طلب تركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، "يجب إلغاء عملية الوصول والانضمام. يجب إيقاف ذلك نهائياً".

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وتسعى تركيا منذ عقود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلباً رسمياً بهذا الشأن عام 1987 للاتحاد الأوروبي، لكن خلافات بين الطرفين تسببت بتعثر المفاوضات منذ إطلاقها في 2005، وحالت دون التوصل إلى اتفاق.

وخلال العامين الماضيين، وفي أكثر من محفل، كرَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول إن بلاده لن تستمر في طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي لم تعد بحاجة له.

ففي لقاء جرى بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، العام الماضي، أشار أردوغان صراحة إلى أن تركيا "تعبت" من الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لم يفِ بوعوده بشأن تقديم المساعدات للاجئين السوريين المقيمين في بلاده.

وهدّد أردوغان، في أكتوبر الماضي، بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي. مشيراً إلى أن تركيا لديها الكثير لتضيفه إلى الاتحاد الأوروبي إذا ما انضمت إليه، ولا يمكن لها أن تبقى في حالة انتظار دائم.